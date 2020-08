De Europese Unie gaat sancties uitvaardigen tegen 'hooggeplaatste' vertegenwoordigers van het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko.

Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell vrijdag meegedeeld na een informele bijeenkomst van de buitenlandministers van de 27 lidstaten in Berlijn.

De ministers zetten in de Duitse hoofdstad het politieke licht op groen voor sancties tegen individuen in Wit-Rusland die verantwoordelijk worden geacht voor verkiezingsfraude of de gewelddadige repressie van de vreedzame protestbeweging in Wit-Rusland. De komende dagen wordt de beslissing technisch en juridisch voorbereid met de bedoeling om de lijst 'zo snel mogelijk' goed te keuren, aldus Borrell.

Volgens Borrell worden individuen 'van hoog politiek niveau' geviseerd, maar namen wou hij nog niet kwijt. Evenmin deelde de Spanjaard mee hoeveel mensen op de sanctielijst zullen belanden. Eerder was sprake van 15 tot 20 individuen, maar de lidstaten zijn nog steeds namen naar voren aan het schuiven, aldus Borrell. 'Alles zal afhangen van de ontwikkelingen en de houding van het regime.'

'Een waarschuwing'

De sancties vormen volgens Borrell 'een waarschuwing'. Ze moeten de druk op Loekasjenko verhogen om af te zien van repressie en een nationale dialoog met de oppositie aan te gaan. Momenteel lijkt het regime opnieuw voor de harde aanpak te kiezen. Volgens mensenrechtenorganisatie Wesna zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in de hoofdstad Minsk meer dan 200 arrestaties verricht.

Het is onrustig in Wit-Rusland sinds de betwiste presidentsverkiezingen van 9 augustus. Die duidden Loekasjenko als winnaar aan, maar de oppositie en de Europese Unie stellen dat de stembusgang niet vrij en eerlijk is verlopen. De verkiezingen zijn uitgemond in een brede protestbeweging tegen het bewind van de 65-jarige Loekasjenko, die al een kwarteeuw aan de macht is.

