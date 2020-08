EU maakt 30 miljoen euro vrij voor noodhulp aan Libanon

De Europese Unie maakt 30 miljoen euro vrij voor noodhulp aan Libanon. De som komt bovenop de 33 miljoen euro die reeds kort na de catastrofe in de haven van Beiroet dinsdag was toegezegd. Dat heeft de EU-Commissie zondag in het kader van een internationale donorconferentie voor Libanon bekendgemaakt.

De haven van Beiroet na de enorme ontploffing op 4 augustus 2020.