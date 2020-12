De Europese Unie heeft een bijkomend hulppakket van bijna 100 miljoen euro vrijgemaakt om Libanon te steunen na de zware explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus. Europa roept het land wel op om snel over te gaan tot de vorming van een nieuwe regering.

De hulp komt bovenop de 70 miljoen euro die vlak na de ramp al was opzijgezet door de EU. Met de bijkomende steun wil de EU onder meer de toegang tot basisdiensten verbeteren voor de lokale bevolking. Daarnaast wordt er ook gemikt op sociale bescherming.

'De bevolking van Beiroet voelt nog altijd hevig de gevolgen van de explosie, die bovenop de politieke en sociaaleconomische crisis en de coronaviruspandemie komt', zegt Olivér Várhelyi, Europees Commissaris voor Nabuurschap.

Wel benadrukt de EU dat er snel een nieuwe regering in Libanon moet komen, om de hervormingen door te voeren die nodig zijn voor de wederopbouw.

Bij de ontploffing in de haven van Beiroet zijn meer 200 mensen om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door een brand in een opslagplaats waar grote hoeveelheden ammoniumnitraat al jarenlang onzorgvuldig lagen opgeslagen. Grote delen van de haven van Beiroet en omliggende wijken werden volledig vernield.

Bovendien bevindt Libanon zich ook in een ernstig economische, sociale en politieke crisis. Er is sprake van een hyperinflatie. Het land wordt al drie maanden bestuurd door een regering in lopende zaken.

