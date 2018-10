EU-lidstaten sluiten akkoord over verdere inperking CO2-uitstoot auto's

Na een marathonvergadering van 13 uur hebben de milieuministers van de EU-landen in Luxemburg een compromis bereikt over een verdere inperking van de CO2-uitstoot van auto's. Ze willen dat nieuwe auto's tegen 2030 35 procent minder uitstoten dan in 2021, en bestelwagens 30 procent minder.