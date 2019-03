'EU-lidmaatschap blijft een doel voor Turkije'

Mensenrechtenschendingen, achteruitgang van de rechtsstaat, druk op het middenveld: het rapport van het Nederlandse Europarlementslid en Turkije-rapporteur voor het Europees Parlement Kati Piri laat weinig aan de verbeelding over. De conclusie is duidelijk: de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU moeten formeel worden opgeschort. Volgende week wordt over het rapport gestemd.

