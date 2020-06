De hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep Borrell heeft de uitwijzing van de ambassadrice van de EU in Venezuela veroordeeld en tegenmaatregelen aangekondigd.

'We veroordelen en weigeren de uitwijzing van onze ambassadeur in Caracas en zullen tegenmaatregelen nemen', maakte hij op Twitter bekend. Voor Borrell kan 'enkel een onderhandelde oplossing tussen Venezolanen het land uit de diepe crisis halen'.

President Nicolas Maduro gaf maandag de EU-delegatie in Caracas 72 uur de tijd om Venezuela te verlaten, als reactie op de sancties die de Europese Unie dezelfde dag had uitgevaardigd tegen elf Venezolaanse ambtenaren wegens hun betrokkenheid bij acties tegen de oppositie. In mei probeerde een van hen, Luis Parra, het voorzitterschap van het parlement over te nemen van oppositieleider Juan Guaido, die door een vijftigtal landen erkend wordt als interim-president.

