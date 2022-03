De Europese Unie heeft 'een pauze' aangekondigd in de onderhandelingen over het internationale akkoord over het nucleaire programma van Iran. 'Wegens externe factoren is een pauze nodig in de onderhandelingen in Wenen', zo tweette de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell vrijdag.

Borrell, die de onderhandelingen coördineert, voegt toe dat 'een definitieve tekst zo goed als klaar is en op tafel ligt'. 'Als coördinator blijf ik met mijn team in contact met alle deelnemers aan het akkoord en de Verenigde Staten om de huidige situatie te overwinnen en het akkoord af te ronden', voegde hij toe. In Wenen wordt al bijna een jaar onderhandeld over een doorstart van de nucleaire deal uit 2015 over het kernprogramma van Teheran. Dat akkoord van Iran met de VS, China, Rusland, het VK, Frankrijk en Duitsland omvatte een opheffing van economische sancties tegen Teheran in ruil voor garanties dat het land geen kernwapens zou ontwikkelen.

De deal ligt echter op apegapen sinds Washington zich onder de vorige president Donald Trump terugtrok. Een akkoord leek vorige week nabij, maar de Russische invasie in Oekraïne heeft de zaken opnieuw in woelig vaarwater gebracht. Rusland eist Amerikaanse garanties dat de sancties die tegen Moskou zijn getroffen naar aanleiding van de invasie geen impact zouden hebben op zijn economische samenwerking met Iran. Dat stuit dan weer op verzet van Washington.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian had eerder op vrijdagochtend verklaard dat de VS plots nog bijkomende eisen stelden, 'zonder rationele rechtvaardiging'. Wat die eisen precies zijn, preciseerde hij niet, maar volgens Amir-Abdollahian staan ze een snel akkoord in de weg.

