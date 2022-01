Elke provocatie of agressie tegen Oekraïne zal ernstige gevolgen hebben. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell woensdag gezegd in een boodschap aan Moskou.

'De Europese Unie is de naaste partner van Oekraïne en wij staan volledig achter de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Oekraïne', zei Borrell dinsdag in een interview met het Poolse persagentschap PAP. De hoge vertegenwoordiger is op driedaags bezoek in Oekraïne. Borrell trekt eerst in het gezelschap van de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba naar het oosten van het land en naar de zogenaamde contactlijn die de strijdende partijen van elkaar scheidt. Nadien reist de Spanjaard naar Kiev voor overleg met de Oekraïense autoriteiten. De internationale gemeenschap probeert al weken een dreigende crisis aan de Oekraïense grens te bedaren.

Het Westen maakt zich zorgen omdat Rusland tienduizenden soldaten heeft ingezet in regio's dicht bij Oekraïense grens. Er wordt gevreesd voor een Russische invasie. Het conflict in Oekraïne barstte in 2014 los met de Russische annexatie van de Krim en de opstand van pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. In juni van dat jaar kwamen de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland samen in Normandië om het conflict te bespreken. Dat leidde tot de vredesakkoorden van Minsk, maar die hebben het geweld niet kunnen stoppen. Volgens gegevens van de Verenigde Naties lieten sinds 2014 al meer dan 13.000 mensen het leven in het conflict.

