EU-Hof spreekt zich donderdag uit over onschendbaarheid oud-vicepresident Catalonië

Het Europees Hof van Justitie spreekt zich donderdagvoormiddag uit over de onschendbaarheid van voormalig Catalaans vicepresident Oriol Junqueras. Hij werd opgepakt en nadien veroordeeld voor zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017, maar is in mei ook verkozen als Europees Parlementslid.

Oriol Junqueras, viceminister-president van de Catalaanse regering