De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk houden donderdag spoedoverleg over een wetsontwerp dat de brexit-afspraken over Noord-Ierland met voeten zou kunnen treden. Dat kondigt de Europese Commissie woensdagavond aan.

De vicevoorzitter van de Europese Commissie 'Maros Sefcovic zal morgen naar Londen reizen om (de Britse minister) Michael Gove te ontmoeten voor een buitengewone bijeenkomst', meldt EU-woordvoerder Eric Mamer op Twitter. Hij stelt nog dat de EU 'duidelijkheid' verwacht van het Verenigd Koninkrijk.

De Britse regering publiceerde woensdag een wetsontwerp dat de toepassing van het akkoord moet 'verduidelijken'. De regering heeft al erkend dat het ontwerp 'op erg specifieke en beperkte wijze' zal afwijken van het Ierse protocol. Dat protocol, een van de steunpilaren van het akkoord, is bedoeld om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden.

De conservatieve regering van premier Boris Johnson wil in de Britse wetgeving echter een aantal provisies op vlak van staatssteun en douaneformaliteiten inschrijven die zouden afwijken van het protocol.

'Heel bezorgd over aankondigingen van de Britse regering over haar intenties om het uittredingsakkoord te schenden', zo reageerde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdagmiddag op Twitter. 'Dit zou het internationale recht schenden en het vertrouwen ondermijnen. Pacta sunt servanda = het fundament van welvarende toekomstige relaties', voegde ze toe.

Op basis van het echtscheidingsakkoord verliet het Verenigd Koninkrijk eind januari de Europese Unie. Tot het einde van 2020 blijven de Britten wel nog deel uitmaken van de Europese douane-unie en van de eenheidsmarkt. Vanaf 2021 zou een vrijhandelsakkoord de economische relaties moeten organiseren, maar de nieuwe stappen van de Britse regering hebben de al bijzonder moeilijke onderhandelingen over dit handelsakkoord nog meer onder druk gezet. Komt er geen akkoord, dan volgt eind dit jaar alsnog een zogenaamde harde brexit.

De vicevoorzitter van de Europese Commissie 'Maros Sefcovic zal morgen naar Londen reizen om (de Britse minister) Michael Gove te ontmoeten voor een buitengewone bijeenkomst', meldt EU-woordvoerder Eric Mamer op Twitter. Hij stelt nog dat de EU 'duidelijkheid' verwacht van het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering publiceerde woensdag een wetsontwerp dat de toepassing van het akkoord moet 'verduidelijken'. De regering heeft al erkend dat het ontwerp 'op erg specifieke en beperkte wijze' zal afwijken van het Ierse protocol. Dat protocol, een van de steunpilaren van het akkoord, is bedoeld om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden. De conservatieve regering van premier Boris Johnson wil in de Britse wetgeving echter een aantal provisies op vlak van staatssteun en douaneformaliteiten inschrijven die zouden afwijken van het protocol. 'Heel bezorgd over aankondigingen van de Britse regering over haar intenties om het uittredingsakkoord te schenden', zo reageerde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdagmiddag op Twitter. 'Dit zou het internationale recht schenden en het vertrouwen ondermijnen. Pacta sunt servanda = het fundament van welvarende toekomstige relaties', voegde ze toe. Op basis van het echtscheidingsakkoord verliet het Verenigd Koninkrijk eind januari de Europese Unie. Tot het einde van 2020 blijven de Britten wel nog deel uitmaken van de Europese douane-unie en van de eenheidsmarkt. Vanaf 2021 zou een vrijhandelsakkoord de economische relaties moeten organiseren, maar de nieuwe stappen van de Britse regering hebben de al bijzonder moeilijke onderhandelingen over dit handelsakkoord nog meer onder druk gezet. Komt er geen akkoord, dan volgt eind dit jaar alsnog een zogenaamde harde brexit.