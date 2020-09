De Europese Unie roept de autoriteiten in Wit-Rusland op om de opgepakte oppositieleden onmiddellijk vrij te laten. Dat stelt de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell maandagavond.

Borrell verwijst onder meer naar het Wit-Russische oppositiekopstuk Maria Kolesnikova. Zij is maandag in het centrum van Minsk door onbekenden opgepakt en weggevoerd in een minibus. De politie zegt haar niet te hebben aangehouden en onderzoekt of ze is ontvoerd.

De hoge vertegenwoordiger van de EU wees erop dat in totaal 633 mensen zijn gearresteerd na een vreedzame mars op zondag. 'Het is duidelijk dat de autoriteiten in Wit-Rusland doorgaan met het intimideren of staan toe dat hun burgers worden geïntimideerd', aldus Borrell. Oppositieleden moeten beschermd worden tegen intimidatie, gedwongen ballingschap, willekeurige arrestaties en geweld, klonk het nog.

Borrell riep op om alle mogelijke overtredingen van de wet grondig te onderzoeken en herhaalde dat de EU sancties zou opleggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor geweld, onderdrukking en vervalsing van verkiezingsresultaten.

In Wit-Rusland wordt sinds de presidentsverkiezingen massaal gedemonstreerd nadat president Loekasjenko claimde te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is. De autoritaire Loekasjenko regeert de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar.

