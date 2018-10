EU eist 'diepgravend onderzoek' naar dood Saoedische journalist

'De Europese Unie, samen haar bondgenoten, dringt aan op de noodzaak van een diepgravend onderzoek, geloofwaardig en transparant, waarbij licht geworpen wordt op de omstandigheden van zijn dood', verklaarde Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlands beleid.

Meer dan twee weken na de verdwijning van Khashoggi gaf Saoedi-Arabië zaterdag de dood van de criticus van het regime toe. Het kwam volgens het officiële Saoedische nieuwsagentschap Spa tot een dodelijk gevecht tussen Khashoggi en verschillende personen in het consulaat in Istanboel. Al achttien personen zouden in de zaak zijn opgepakt.