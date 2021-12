De Europese Commissie heeft vrijdag komaf gemaakt met een reeks uitzonderingen voor het gebruik van kwik in lampen. Ze is van oordeel dat er intussen voldoende alternatieven op de markt zijn.

De aanwezigheid van kwik in elektrische apparaten is al vele jaren verboden, maar er bestaan nog tal van uitzonderingen. De Commissie besluit nu schoon schip te maken met de uitzonderingen voor algemene verlichting. Deze lampen moeten uitgefaseerd worden ten gunste van veiligere alternatieven, zoals LED-verlichting. Enkel voor enkele specifieke categorieën lampen, gebruikt in industriële en medische sectoren, blijven uitzonderingen bestaan. Zo'n 5 miljard lampen op de Europese markt, voornamelijk tl-lampen en spaarlampen, bevatten kwik.

'Bijna drie ton kwik, één van de meest schadelijke chemische stoffen ooit, zal nooit meer gebruikt worden. Voor miljarden lampen zullen stapsgewijs meer energie-efficiënte en niet giftige alternatieven gebruikt worden', zei eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevičius.

Schade aan brein, longen...

Kwik is een chemische stof met neurotoxische effecten. Kwik dat vrijkomt in de natuur, kan in de voedselketen terechtkomen en een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Zo kan blootstelling aan hoge hoeveelheden schade berokkenen aan het brein, de longen, de nieren en het immuunsysteem. Het gebruik ervan in producten wordt al vele jaren ingeperkt.

De Commissie nam de beslissing via zogenaamde gedelegeerde handelingen. Het Europees Parlement en de lidstaten krijgen dan nog twee maanden tijd om het voorstel te bekrachtigen of verwerpen. Nadien krijgen de lidstaten zes maanden tijd om nationale wetgeving aan te passen. Voor de economische operatoren is een overgangsperiode van 12 tot 18 maanden voorzien.

