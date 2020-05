De Europese Commissie moet zich verantwoorden omdat ze een opiniebijdrage van de EU-ambassadeur in China, in de door de overheid gecontroleerde krant China Daily, heeft laten censureren.

De opiniebijdrage is van de hand van EU-ambassadeur Nicolas Chapuis en de ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten in China. Hij werd geschreven naar aanleiding van de 45ste verjaardag van de diplomatieke relaties tussen Brussel en Peking. Op gezag van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken werd een deel van een zin uit de tekst geschrapt. Het betreft een vermelding van 'de uitbraak van het coronavirus in China en zijn verspreiding naar de rest van de wereld'.

Het is niet voor het eerst dat Peking protest aantekent tegen de boodschap dat het SARS-CoV 2-virus zijn oorsprong in China vindt. Maar door ogenschijnlijk mee te gaan in de Chinese censuur, wordt de Europese Unie, en meer bepaald de Commissie, in het defensief gedwongen.

Een woordvoerster gaf donderdag toe dat de EU-delegatie van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken de vraag had gekregen de gewraakte zinsnede te verwijderen. Een publicatie in China Daily was bovendien pas mogelijk zijn na akkoord van het ministerie. Toch ging de EU door met de publicatie, met het argument dat de opiniebijdrage ook onderwerpen als mensenrechten, klimaatverandering, duurzaamheid, multilateralisme en de globale aanpak van het nieuwe coronavirus behandelt. De EU, die volgens de Commissie 'met grote terughoudendheid' instemde met de publicatie, betreurt dat de tekst niet integraal werd gepubliceerd. Ze bezorgde de tekst ook aan andere Chinese media, in zijn integrale vorm.

Het is de tweede keer in een week tijd dat de EU zich moet verdedigen tegen beschuldigingen van censuur. Op 30 april ontkende buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell in het Europees Parlement nog dat een rapport over desinformatie rondom het coronavirus onder Chinese druk werd aangepast.

