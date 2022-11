EU-buitenlandministers keuren nieuwe sancties goed

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zijn het maandag op een bijeenkomst in Brussel eens geraakt over nieuwe sancties tegen Iran vanwege de hardhandige repressie van de protestbeweging in het land. Dat heeft het Tsjechische voorzitterschap meegedeeld.

‘De buitenlandministers keurden verdere sancties goed tegen 29 individuen en drie entiteiten in Iran vanwege hun rol in de dood van Mahsa Amini en het gewelddadige antwoord op de lopende demonstraties’, zo tweette het voorzitterschap. De betrokkenen mogen niet langer naar de EU reizen en hun eventuele activa op Europees grondgebied worden geblokkeerd.

Volgens de Duitse minister Annalena Baerbock wil de EU met de sancties in het bijzonder de inner circle van de Revolutionaire Garde en zijn financiering treffen. De Garde is het machtige elitekorps dat rechtstreeks onder het gezag van geestelijke leider Ali Khamenei valt. ‘Niemand in Teheran, Mashhad of Isfahan mag geloven dat men misdaden kan begaan zonder consequenties’, zei ze.

De protesten in Iran begonnen medio september nadat de 22-jarige Mahsa Amini was gestorven na arrestatie door de zedenpolitie. In heel het land gaan sindsdien mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten. Volgens mensenrechtenactivisten zijn tot dusver meer dan 300 mensen gedood en bijna 15.000 mensen opgepakt.

Midden oktober had de EU al een eerste pakket sancties uitgevaardigd om verantwoordelijken van de Iraanse repressie te bestraffen. Onder meer de minister van Informatie en leidende figuren van de zedenpolitie belandden toen al op de zwarte lijst. Enkele dagen later sanctioneerde de EU ook nog drie hoge militairen en droneproducent Shahed Aviation Industries vanwege de levering van drones die het Russische leger inzet in Oekraïne.