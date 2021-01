De Europese Commissie heeft Bosnië-Herzegovina aangemaand om dringend de opvang van migranten in het land te verbeteren. Zo niet dreigen er negatieve gevolgen voor het toetredingsproces tot de Europese Unie, zo waarschuwde een woordvoerder.

De penibele situatie van de migranten in Bosnië-Herzegovina is onaanvaardbaar en moet dringend aangepakt worden', zo verklaarde de woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell. De zegsman beklemtoonde dat de Bosniërs hun internationale humanitaire verplichtingen moeten respecteren. 'Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun Europese ambities hebben', waarschuwde de woordvoerder, die erop wees dat het internationale imago van het land al is besmeurd.

Slapen onder blote hemel

De precaire leefomstandigheden van migranten in Bosnië kwam in december onder de aandacht toen de Internationale Organisatie voor Migratie zich gedwongen zag om het vluchtelingenkamp Lipa te ontruimen omdat de autoriteiten het kamp niet winterbestendig hadden gemaakt. Ondanks internationale druk weigeren de lokale autoriteiten een nabijgelegen, door de Europese Unie gefinancierde opvangfaciliteit voor de vluchtelingen te openen. Honderden migranten slapen intussen bij genadeloos vriesweer onder de blote hemel of in verlaten gebouwen in de omgeving. Intussen worden er wel inspanningen gedaan om verwarmde tenten in te richten en stromend water te voorzien in het kamp, maar de Duitse krant Die Welt leerde vrijdag uit een vertrouwelijk rapport van de Commissie dat de tenten in slechte staat zijn en de verwarmingssystemen de lucht vervuilen door een gebrek aan ventilatie.

Subsidie

De woordvoerder wees erop dat de Europese Unie de voorbije drie jaar 88 miljoen euro heeft gegeven om het migratiebeheer in Bosnië-Herzegovina te verbeteren. De fondsen gingen naar internationale organisaties omdat de autoriteiten niet in staat zijn om de situatie grondig aan te pakken. Bosnië diende in 2016 een aanvraag tot lidmaatschap van de Europese Unie in. Het Balkanland wordt aanzien als een potentieel kandidaat, maar is nog ver verwijderd van de Europese standaarden.

De penibele situatie van de migranten in Bosnië-Herzegovina is onaanvaardbaar en moet dringend aangepakt worden', zo verklaarde de woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell. De zegsman beklemtoonde dat de Bosniërs hun internationale humanitaire verplichtingen moeten respecteren. 'Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun Europese ambities hebben', waarschuwde de woordvoerder, die erop wees dat het internationale imago van het land al is besmeurd. De precaire leefomstandigheden van migranten in Bosnië kwam in december onder de aandacht toen de Internationale Organisatie voor Migratie zich gedwongen zag om het vluchtelingenkamp Lipa te ontruimen omdat de autoriteiten het kamp niet winterbestendig hadden gemaakt. Ondanks internationale druk weigeren de lokale autoriteiten een nabijgelegen, door de Europese Unie gefinancierde opvangfaciliteit voor de vluchtelingen te openen. Honderden migranten slapen intussen bij genadeloos vriesweer onder de blote hemel of in verlaten gebouwen in de omgeving. Intussen worden er wel inspanningen gedaan om verwarmde tenten in te richten en stromend water te voorzien in het kamp, maar de Duitse krant Die Welt leerde vrijdag uit een vertrouwelijk rapport van de Commissie dat de tenten in slechte staat zijn en de verwarmingssystemen de lucht vervuilen door een gebrek aan ventilatie. De woordvoerder wees erop dat de Europese Unie de voorbije drie jaar 88 miljoen euro heeft gegeven om het migratiebeheer in Bosnië-Herzegovina te verbeteren. De fondsen gingen naar internationale organisaties omdat de autoriteiten niet in staat zijn om de situatie grondig aan te pakken. Bosnië diende in 2016 een aanvraag tot lidmaatschap van de Europese Unie in. Het Balkanland wordt aanzien als een potentieel kandidaat, maar is nog ver verwijderd van de Europese standaarden.