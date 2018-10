EU bereidt klimaattop in Polen voor: 'De marge voor een ambitieus klimaatbeleid wordt almaar kleiner'

Dinsdag werd na 13 uur aanslepende onderhandelingen beslist in de Raad Milieu dat auto's in 2030, in vergelijking met 2021, 35 procent minder CO2 mogen uitstoten. 'Oostenrijk wou als voorzitter van de Europese Raad absoluut een akkoord over de uitstootnormen op haar palmares kunnen zetten', aldus een medewerker van Buitenlandse zaken. Het was dan ook het Oostenrijks compromisvoorstel dat het uiteindelijk haalde.

