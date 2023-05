EU annuleert toespraak om speech van extreemrechtse Israëlische minister te beletten

Israëls minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir is erop gebrand om zijn land te vertegenwoordigen op de Israëlische viering van Europadag op 9 mei, wanneer de oprichting van de EU wordt herdacht. Om de extreemrechtse stokebrand geen platform te geven, heeft de EU-delegatie in Israël besloten om alle toespraken en de receptie te annuleren.

De organisatoren van het belangrijke EU-evenement hebben maandagnamiddag laten weten dat de geplande diplomatieke receptie in de Israëlische hoofdstad en alle toespraken op dinsdag niet zullen doorgaan.

De controversiële minister Ben-Gvir stond erop om Israël te vertegenwoordigen en de ceremonie toe te spreken, maar de EU-delegatie zegt “geen platform te willen bieden aan iemand wiens opvattingen in strijd zijn met de waarden waar de EU voor staat.”

Regering onder druk

De EU-diplomaten zouden dit weekend al een verzoek hebben ingediend bij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken om Ben-Gvir te weren van de festiviteiten. In Israëlische media lieten verschillende Europese diplomaten optekenen dat ze verstek zouden geven voor de viering indien minister Ben-Gvir mocht spreken.

‘Wij staan niet achter de politieke standpunten van minister Ben-Gvir of zijn partij. Veel van zijn uitspraken en meningen uit het verleden zijn in tegenspraak met de opvattingen die de Europese Unie vertegenwoordigt’, liet een EU-functionaris weten aan de Israëlische openbare omroep KAN.

Ben-Gvir is de leider van het zogeheten ‘Religieus Zionistisch Blok’, een amalgaam van ultranationalistische partijen dat samen met onder meer de Likoed-partij van premier Benjamin Netanyahu een coalitie vormt. Volgens velen gaat het om de meest extreemrechtse regering in de geschiedenis van Israël. De Israëlische bevolking kwam de voorbije maanden bijna wekelijks op straat om te protesteren tegen de plannen van de regering om de rechterlijke macht te hervormen.

Veroordeling wegens racisme

Minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir is ongetwijfeld de meest controversiële figuur binnen de regering. Hij werd ooit geweerd uit de Knesset wegens verschillende veroordelingen voor racisme. Hij noemt massamoordenaar Baruch Goldstein - die 29 Palestijnen doodschoot tijdens het gebed — ’een held’ en zijn aanhangers roepen ‘dood aan de Arabieren’ in de straten.

Op zondag liet de minister weten dat hij niet van plan was om gehoor te geven aan het verzoek van de EU. ‘De minister gelooft dat zelfs als de vertegenwoordigers van de Unie “zijn standpunten niet steunen” zij heel goed begrijpen dat Israël een democratie is en in een democratie is het toegestaan om andere meningen te uiten’, aldus het kabinet van de minister in een verklaring. Op de aankondiging dat alle toespraken geannuleerd zijn heeft Ben-Gvir vooralsnog niet gereageerd.

Op Europadag wordt de ondertekening van de Schumanverklaring herdacht. In 1950 pleitte de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman daarin voor de oprichting van een Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de eerste stap in een Europese eenmaking die zou leiden tot de stichting van de EU.