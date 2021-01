De Britse weigering om de ambassadeur van de Europese Unie in Londen een volwaardig diplomatiek statuut te verlenen is een 'onnodige, provocerende en onvriendelijke daad', zo luidde de commentaar van een Europese diplomatieke bron.

Volgens de bron zou er zeker 'een reactie' van de Europese Unie komen.

Donderdag raakte bekend dat het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken EU-ambassadeur Joao Vale de Almeida en zijn team niet de volwaardige diplomatieke status zou willen verlenen die ambassadeurs van nationale staten genieten. Londen zou hen enkel een status als medewerkers van internationale organisaties willen geven.

In diplomatieke middens in Brussel wordt het Britse standpunt als een klap in het gezicht aanzien. In andere derde landen geniet de EU-ambassadeur wel een volwaardige diplomatieke status en het Verenigd Koninkrijk blijft ook na de brexit een belangrijke partner op verscheidene domeinen.

Een mogelijke Europese reactie zou erin kunnen bestaan om de Britse vertegenwoordiger bij de Europese Unie in Brussel minder toegang te geven tot bepaalde informatie en evenementen. Een Britse bron stipte intussen aan dat het standpunt van Londen enkel een openingszet was. De onderhandelingen worden voortgezet, en er is nog geen definitieve beslissing genomen, luidt het.

