De EU-lidstaten zijn het op diplomatiek niveau eens geraakt over een aanpassing van de voorwaarden om te reizen binnen de Europese Unie in coronatijden.

Dat heeft het Franse voorzitterschap meegedeeld.

De ambassadeurs van de 27 lidstaten zetten vrijdag het licht op groen voor een aanbeveling die de Europese Commissie eind november op tafel had gelegd. Daarbij wordt rekening gehouden met de toegenomen vaccinatiegraad en de verspreiding van de omikronvariant. Bedoeling is over te schakelen van 'een aanpak gebaseerd op de epidemiologische situatie van elke regio naar een individuele benadering gebaseerd op de vaccinatiestatus van elke reiziger', zo tweette het Franse voorzitterschap.

De aanbeveling betekent dat houders van een vaccinatiecertificaat in principe vrij kunnen rondreizen binnen de Europese Unie en niet onderworpen worden aan bijkomende voorwaarden, zoals tests of quarantaineperiodes.

Aanbeveling

Het gaat wel slechts om een aanbeveling. Niets kan nationale overheden beletten om extra voorwaarden op te leggen indien ze dat nodig zouden vinden in het licht van de epidemiologische situatie.

In december had de Commissie al beslist dat de vaccinatiecertificaten een geldigheidsduur van negen maanden moeten hebben. Dat slaat wel enkel op het vrije personenverkeer in de Europese Unie. Het toepassingsgebied en de voorwaarden van het certificaat voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld de toegang tot horeca of evenementen, blijven een nationale bevoegdheid. De aanbeveling wordt dinsdag formeel goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van de ministers bevoegd voor Europese zaken.

