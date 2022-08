Ethiopische regering wil zo snel mogelijk staakt-het-vuren in Tigray

De Ethiopische regering wil de vredesbesprekingen met de rebellen in de noordelijke regio Tigray zo spoedig mogelijk afronden en een staakt-het-vuren overeenkomen. Dat heeft ze woensdag meegedeeld.

In november 2020 ontstond een bloedig conflict tussen troepen trouw aan de regering en rebellen van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF), die de regering in Addis Abeba niet erkennen.

Volgens een verklaring van het comité dat door de Ethiopische regering is belast met het voeren van vredesonderhandelingen met de rebellen, is er ‘een noodzaak om het lijden van de burgers te verlichten’ in de staten Tigray, Afar en Amhara.

Het comité verklaarde dat zo snel mogelijk een staakt-het-vuren moet worden afgesproken om de humanitaire hulpverlening te waarborgen en de hervatting van de basisdiensten te vergemakkelijken.

Diensten, zoals telecommunicatie en elektriciteit, worden regelmatig afgesneden in Tigray. Volgens Human Rights Watch heeft de oorlog aan tienduizenden mensen het leven gekost, meer dan 2 miljoen mensen gedwongen hun huis te ontvluchten en ten minste 2,3 miljoen mensen hulpbehoevend gemaakt.