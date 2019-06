In de Ethiopische regio Amhara, in het noordwesten van het land, heeft een 'gewapende groepering' een 'staatsgreep' proberen plegen. Dat zegt de Ethiopische regering. Meer details werden niet bekendgemaakt.

'De poging tot staatsgreep in Amhara staat haaks op de Grondwet en is erop gericht om een einde te maken aan de moeizaam verkregen vrede in de regio', staat te lezen in een communiqué van premier Abiy Ahmed. 'Deze illegale poging moet door alle Ethiopiërs worden veroordeeld', luidt het voorts.

De premier gaf geen verdere informatie vrij over de aanval in Amhara, de op één na dichtstbevolkte regio van Ethiopië die wordt geleid door regionaal president Ambachew Mekonen. Een journalist ter plaatse meldde aan het persagentschap AFP dat er in Bahir Dar, de hoofdstad van de regio, kort na zonsondergang geweerschoten te horen waren. De schoten zouden enkele uren hebben aangehouden, alvorens de rust opnieuw leek te zijn weergekeerd.

Sinds hij na twee jaar van onrust in Ethiopië in april 2018 aan de macht kwam, probeert premier Abiy Ahmed het land te democratiseren door dissidente groeperingen te legaliseren, schendingen van de mensenrechten aan te pakken en de persvrijheid te verbeteren. Hij maakte ook werk van economische hervormingen.

Tegelijk ziet Ahmed zich echter vaak geconfronteerd met terugkerende interetnische spanningen. Die hebben meestal te maken met grondbezit en het gebruik van grondstoffen, en resulteren niet zelden in geweld.