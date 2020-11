'Grijp die laatste kans'. Met die woorden geeft de Ethiopische premier het Tigray People's Liberation Front 72 uur tijd om zich over te geven.

De Ethiopische regering kondigde zaterdag aan dat ze de controle had overgenomen over de op één na grootste stad in Tigray, Adigrat. De troepen van premier Abiy Ahmed zetten daarop koers naar Mekele, de hoofdstad van de regio, waar de rebellen zich schuilhouden. Daar liet het leger weten dat de naar schatting 500.000 bewoners omsingeld zijn, en dat de beschietingen zouden beginnen. 'We zullen geen medelijden tonen', zei een woordvoerder van het leger zondagochtend.

Ahmed gaf enkele uren later het Tigray People's Liberation Front, de regionale regeringspartij, nog 72 uur om zich over te geven. 'Het conflict gaat zijn laatste fase in', schrijft hij in een mededeling. 'De route naar de vernietiging komt ten einde en we vragen u zich over te geven in de komende 72 uur. Grijp die laatste kans'.

Het conflict tussen de Ethiopische regering en de dissidente Tigray-regio flakkerde op toen Ahmed begin deze maand een operatie lanceerde tegen het Tigray People's Liberation Front. Die zou de federale regering proberen destabiliseren en zou ook twee legerbasissen in Tigray hebben aangevallen. Het TPLF ontkent die beschuldigingen.

De Afrikaanse Unie besliste zaterdag om een speciaal gezant naar Ethiopië te sturen om te bemiddelen tussen de strijdende partijen. Abiy doet dat echter af als 'fake news'.

Door de onrust en oorlog zijn al tienduizenden Ethiopiërs gevlucht naar buurland Soedan. Het VN-vluchtelingenagentschap maakt zich op voor de opvang van 200.000 Ethiopische vluchtelingen.

De Ethiopische regering kondigde zaterdag aan dat ze de controle had overgenomen over de op één na grootste stad in Tigray, Adigrat. De troepen van premier Abiy Ahmed zetten daarop koers naar Mekele, de hoofdstad van de regio, waar de rebellen zich schuilhouden. Daar liet het leger weten dat de naar schatting 500.000 bewoners omsingeld zijn, en dat de beschietingen zouden beginnen. 'We zullen geen medelijden tonen', zei een woordvoerder van het leger zondagochtend.Ahmed gaf enkele uren later het Tigray People's Liberation Front, de regionale regeringspartij, nog 72 uur om zich over te geven. 'Het conflict gaat zijn laatste fase in', schrijft hij in een mededeling. 'De route naar de vernietiging komt ten einde en we vragen u zich over te geven in de komende 72 uur. Grijp die laatste kans'. Het conflict tussen de Ethiopische regering en de dissidente Tigray-regio flakkerde op toen Ahmed begin deze maand een operatie lanceerde tegen het Tigray People's Liberation Front. Die zou de federale regering proberen destabiliseren en zou ook twee legerbasissen in Tigray hebben aangevallen. Het TPLF ontkent die beschuldigingen.De Afrikaanse Unie besliste zaterdag om een speciaal gezant naar Ethiopië te sturen om te bemiddelen tussen de strijdende partijen. Abiy doet dat echter af als 'fake news'. Door de onrust en oorlog zijn al tienduizenden Ethiopiërs gevlucht naar buurland Soedan. Het VN-vluchtelingenagentschap maakt zich op voor de opvang van 200.000 Ethiopische vluchtelingen.