De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft het bevel gegeven tot een 'eindoffensief' tegen het dissidente bestuur in Mek'ele, de hoofdstad van de opstandige regio Tigray.

Het leger ontving het bevel voor de 'eindfase van de operatie die op 4 november gelanceerd werd tegen de leiders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF)', schreef Abiy Ahmed op Facebook. De Ethiopische premier, die in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede won, beloofde 'dat alles in het werk zou gesteld worden opdat de stad Mek'ele geen ernstige schade zou ondervinden'. Hij beloofde ook burgers te beschermen.

Het conflict tussen de Ethiopische regering en de bestuurders in de Tigray-regio flakkerde begin deze maand op toen Abiy Ahmed een operatie afkondigde tegen het TPLF, de lokale regeringspartij. Volgens Ahmed probeert die de federale regering te destabiliseren, onder meer met aanvallen op legerbasissen in Tigray. Het TPLF ontkent die beschuldigingen.

Door de aanhoudende onrust zijn al tienduizenden Ethiopiërs gevlucht naar buurland Soedan. De regering gaf de Tigray-regio afgelopen weekend nog 72 uur de tijd om zich over te geven. Dinsdag kwamen nog zeker 600 burgers om in het conflict.

