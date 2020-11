Het Ethiopisch leger is zaterdag de hoofdstad van Tigray, Mek'ele, binnengerukt. Dit heeft de Ethiopische premier Abiy Ahmed op de staatstelevisie aangekondigd.

'Wij zijn erin geslaagd de stad Mek'ele binnen te gaan, zonder onschuldige burgers te viseren', zei de regeringsleider. Het binnenrukken van de stad gold als het ultieme offensief van de militaire operatie van het Ethiopische leger. Het leger ontving het bevel voor de 'eindfase van de operatie die op 4 november gelanceerd werd tegen de leiders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF)', schreef Abiy Ahmed eerder op Facebook.

De Ethiopische premier, die in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede won, beloofde 'dat alles in het werk zou worden gesteld opdat de stad Mek'ele geen ernstige schade zou ondervinden'. Hij beloofde ook burgers te beschermen.

Het conflict tussen de Ethiopische regering en de bestuurders in de Tigray-regio flakkerde begin deze maand op toen Abiy Ahmed een operatie afkondigde tegen het TPLF, de lokale regeringspartij. Volgens Ahmed probeert die de federale regering te destabiliseren, onder meer met aanvallen op legerbasissen in Tigray. Het TPLF ontkent die beschuldigingen.

