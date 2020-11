De commandant van het Ethiopische leger heeft donderdag de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus, ervan beschuldigd kant te kiezen voor de Tigray-regio. Hij zou zelfs proberen om wapens te verkrijgen. De WHO-baas is zelf afkomstig van de regio.

'Tedros heeft er in de buurlanden voor gepleit om de oorlog te veroordelen', zei generaal Berhanu Jula op een persconferentie. 'Hij heeft ervoor geijverd om wapens voor hen te verkrijgen.' Volgens de legerbaas ging de WHO-directeur 'geen manier uit de weg' om het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) te steunen. Het TPLF is de partij die aan de macht is in de Tigray-regio en die al enkele maanden de federale regering uitdaagt. Tedros was minister van Gezondheid van 2005 tot 2012 in de regering van Meles Zenawi, de historische leider van het TLPF.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed, die sinds 2018 aan de macht is en het jaar erna nog de Nobelprijs ontving, lanceerde op 4 november een militaire operatie in Tigray tegen de troepen van het TPLF. Abiy Ahmed beschuldigt het TPLF ervan dat het de federale regering wil destabiliseren. En hoewel de regionale autoriteiten dat ontkennen, beweerde Abiy Ahmed ook dat het twee Ethiopische legerbasissen in de regio zou aangevallen hebben.

De regio is momenteel quasi volledig van de buitenwereld afgesneden. Er is geen enkele balans beschikbaar van het militaire offensief in Tigray, dat al aan zijn derde week toe is. Zeker is dat er al honderden doden vielen. De Soedanese vluchtelingencommissie zegt ook dat zeker 36.000 Ethiopiërs naar buurland Soedan vluchtten.

