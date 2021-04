Escalatie van geweld in Noord-Ierse hoofdstad Belfast verontrust

In Noord-Ierland is donderdagavond opnieuw geweld uitgebroken. De Britse premier Boris Johnson en zijn Ierse ambtgenoot Micheal Martin roepen op tot kalmte. Ook de Verenigde Staten is verontrust.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Opnieuw rellen in Noord-Ierland © Belga Image

Honderden jonge mannen waren donderdagavond bijeengekomen in een republikeinse wijk in het westen van de hoofdstad Belfast. Ze vielen de oproerpolitie aan, die hen met een waterkanon terugdreef, zo heeft een journalist van het Franse persbureau AFP vastgesteld. De republikeinse demonstranten hebben ook projectielen en brandbommen gegooid naar de ordediensten, die probeerden te verhinderen dat de menigte zich verplaatste in de richting van hun unionistische tegenhangers. Opgeroepen De nieuwe confrontaties vonden plaats ondanks de oproepen tot kalmte van onder meer de Britse premier Boris Johnson en zijn Ierse ambtgenoot Micheal Martin. Ook de Noord-Ierse regering, die zowel uit pro-Britse unionisten als Ierse republikeinen bestaat, heeft het geweld veroordeeld als 'volstrekt onaanvaardbaar en niet te rechtvaardigen'. De Verenigde Staten zegt verontrust te zijn door de escalatie van het geweld en roept op tot kalmte - president Joe Biden heeft zelf Iers bloed. De Britse provincie wordt al een week lang geteisterd door de hevige rellen. Bij het geweld zijn in totaal al meer dan vijftig politieagenten gewond geraakt, vooral in de pro-Britse, protestantse, wijken. Grenscontroles De spanningen in Noord-Ierland lopen al geruime tijd op, omdat het land worstelt met de grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, die er gekomen zijn na de brexit. Om te voorkomen dat er een EU-buitengrens met grensposten en controles ontstaat tussen de republiek Ierland en het Britse noorden, heeft dat voorlopig een speciale status gekregen. Daarvoor zijn wel controles nodig op het handelsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland. De unionisten voelen zich hierdoor verraden. Opnieuw rellen in Noord-Ierse hoofdstad Belfast © Belga Honderden jonge mannen waren donderdagavond bijeengekomen in een republikeinse wijk in het westen van de hoofdstad Belfast. Ze vielen de oproerpolitie aan, die hen met een waterkanon terugdreef, zo heeft een journalist van het Franse persbureau AFP vastgesteld.De republikeinse demonstranten hebben ook projectielen en brandbommen gegooid naar de ordediensten, die probeerden te verhinderen dat de menigte zich verplaatste in de richting van hun unionistische tegenhangers. De nieuwe confrontaties vonden plaats ondanks de oproepen tot kalmte van onder meer de Britse premier Boris Johnson en zijn Ierse ambtgenoot Micheal Martin. Ook de Noord-Ierse regering, die zowel uit pro-Britse unionisten als Ierse republikeinen bestaat, heeft het geweld veroordeeld als 'volstrekt onaanvaardbaar en niet te rechtvaardigen'. De Verenigde Staten zegt verontrust te zijn door de escalatie van het geweld en roept op tot kalmte - president Joe Biden heeft zelf Iers bloed.De Britse provincie wordt al een week lang geteisterd door de hevige rellen. Bij het geweld zijn in totaal al meer dan vijftig politieagenten gewond geraakt, vooral in de pro-Britse, protestantse, wijken.De spanningen in Noord-Ierland lopen al geruime tijd op, omdat het land worstelt met de grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, die er gekomen zijn na de brexit. Om te voorkomen dat er een EU-buitengrens met grensposten en controles ontstaat tussen de republiek Ierland en het Britse noorden, heeft dat voorlopig een speciale status gekregen. Daarvoor zijn wel controles nodig op het handelsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland. De unionisten voelen zich hierdoor verraden.