Erkenning van Kosovo is 'denkbaar' volgens Servische president

'We moeten eerst een compromis vinden, we kunnen Kosovo niet erkennen zonder daarvoor iets in ruil te krijgen', liet Vucic in een interview aan het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA optekenen. 'Ik ben er zeker van dat we, met de hulp van onze Europese vrienden en met de steun van Rusland, de Verenigde Staten, China en andere landen, tot een oplossing kunnen komen', zei hij.

Kosovo riep in 2008 eenzijdig de onafhankelijkheid uit van Servië, tien jaar na de oorlog (1998-1999) tussen het Servische leger en Albanese onafhankelijkheidsstrijders van Kosovo, die aan meer dan 13.000 mensen het leven kostte.

Servië en Kosovo staan beide onder zware druk van de internationale gemeenschap om het geschil bij te leggen en hun relatie te normaliseren. De dialoog, onder toeziend oog van de EU, zit momenteel echter in een impasse, een gevolg van onder andere het feit dat Pristina in november besloot om invoerrechten ter hoogte van 100 procent te heffen op koopwaar uit Servië. Servië liet daarop weten de gesprekken over een normalisatie van de betrekkingen niet te willen hernemen zolang deze maatregel van kracht blijft.