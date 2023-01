Erdogan: Zweden moet geen Turkse steun verwachten na koranverbranding

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag gezegd dat NAVO-kandidaat Zweden niet langer op de “steun” van Turkije kan rekenen nadat zaterdag in Stockholm een anti-Turkse demonstratie, waarbij een koran werd verbrand, werd toegestaan.

‘Zweden moet geen steun van ons verwachten voor de NAVO. Als u de religieuze overtuigingen van de Republiek Turkije of de moslims niet respecteert, zal u geen steun van ons krijgen’, zei de Turkse president. Enkele dagen geleden had de extreemrechtste Rasmus Paludan, met dubbele Zweeds-Deense nationaliteit, een anti-islam actie georganiseerd voor de Turkse ambassade in Stockholm. Hij kreeg hiervoor toestemming van de autoriteiten.

Tijdens de betoging verbrandde hij een koran, wat de woede van Ankara heeft opgewekt. ‘Het is duidelijk dat degenen die zo’n schande hebben veroorzaakt voor de ambassade van ons land niet langer enige vriendelijkheid van ons hoeven te verwachten over de aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap’, benadrukte Erdogan in een televisietoespraak.

Eerder had Ankara al het bezoek van de Zweedse minister van Defensie geannuleerd. Doel van het bezoek was om de bezwaren van Ankara tegen de toetreding van Zweden tot de NAVO weg te nemen. Ook de Zweedse ambassadeur in Turkije moest zich vrijdag al melden vanwege de geplande koranverbranding.

Sinds mei verzet Turkije zich tegen de toetreding van Zweden en Finland tot de alliantie. Voor dat lidmaatschap moeten alle leden akkoord gaan. Ankara stelt als voorwaarde dat Zweden tot 130 mensen uitlevert die Turkije als Koerdische terroristen of betrokkenen bij de couppoging van 2016 beschouwt.