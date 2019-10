De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft naar verluidt het Amerikaanse verzoek verworpen om een staakt-het-vuren te onderhandelen voor het noorden van Syrië. Turkije zal 'nooit' een staakt-het-vuren afkondigen, noch met 'terroristen onderhandelen', zo verklaarde Erdogan aan de Turkse pers.

'Ze oefenen druk uit op ons opdat we de operatie zouden stopzetten, maar we hebben een duidelijk doel voor ogen. Over de sancties maken we ons geen zorgen', aldus nog Erdogan.

Eerder op de dag had de Amerikaanse president Donald Trump nog gezegd dat vicepresident Mike Pence woensdag samen met buitenlandminister Mike Pompeo naar Ankara afreist voor bemiddeling in het militaire conflict tussen Turkije en de Koerden.

Doel is een wapenstilstand in het conflict te bereiken, luidde het. Donderdag staat er een bilaterale ontmoeting tussen Pence en Erdogan op het programma.