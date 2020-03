De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een bijkomende Europese hulp van 1 miljard euro geweigerd om migranten in Turkije op te vangen.

Op een persconferentie in Ankara met de Bulgaarse premier Boïko Borissov zei hij maandagavond dat hij "dat geld niet meer wil".

Duizenden vluchtelingen en migranten probeerden de voorbije dagen vanuit Turkije Griekenland en zo de Europese Unie te bereiken. Erdogan bevestigde zaterdag dat Ankara de vluchtelingen die naar Europa willen trekken niet langer tegenhoudt, omdat het land de toestroom van mensen uit het Noord-Syrische Idlib niet langer kan bolwerken.

Door de escalatie van het conflict daar is bijna 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen en naar de Turkse grens getrokken, terwijl Turkije al meer dan 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. Door de vluchtelingen en migranten niet langer tegen te houden, hoopt Ankara de EU mee in het Syrische bad te trekken.

Erdogan beschuldigde er tijdens de persconferentie de Griekse autoriteiten van twee migranten te hebben gedood die de grens tussen Turkije en Griekenland probeerden over te steken. Eén migrant zou ook zwaargewond zijn geraakt.

