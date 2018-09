Erdogan wil nieuw begin in relaties met Duitsland

Recep Tayyip Erdogan komt donderdag naar Berlijn, op uitnodiging van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier.

Het verbeteren van de relaties tussen de regeringen, economische samenwerking en de aanvraag van Turkije om lid te worden van de Europese Unie zijn Erdogans prioriteiten voor zijn bezoek, zei hij zondag voor hij naar New York vertrok waar een Algemene Verdadering van de Verenigde Naties plaatsvindt.

Erdogan zal tijdens zijn driedaags bezoek aan Duitsland bondskanselier Angela Merkel twee keer ontmoeten, en reist ook naar Keulen om een moskee te openen.

Al maanden zijn er spanningen tussen de twee landen, door de arrestaties van Duitse burgers in Turkije, en de bezorgdheid van Berlijn over de vraag of Ankara de mensenrechten respecteert. In Berlijn en Keulen worden grote protesten tegen Erdogan verwacht. In Düsseldorf kwam de Koerdische gemeenschap zaterdag al op straat, om tegen zijn komst te protesteren.