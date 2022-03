De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Europese Unie (EU) dinsdag gevraagd de "toetredingsonderhandelingen" te herlanceren. Hij deed dat aan de vooravond van een Europese top over de Russische invasie in Oekraïne.

"Wij verwachten van de EU snel het hoofdstuk van de toetredingsonderhandelingen te openen en onderhandelingen over een douane-unie aan te vatten zonder toe te geven aan cynische berekeningen", zei het Turkse staatshoofd tijdens een ontmoeting met de Nederlandse premr Mark Rutte.

De uitlatingen van Erdogan komen op een moment dat Ankara wegens de invasie in Oekraïne internationaal weer op het voorplan is kunnen komen ingevolge de inspanningen die het doet om te bemiddelen.

De in 2005 gestarte onderhandlingen over een Turkse toetreding tot de EU zijn de laatste jaren vastgelopen tengevolge van soms hevige spanningen op meerdere fronten. Eind 2020 zei de Europese Commisie dat de kansen op een toetreding op een "dood punt" waren gekomen.

"Wij verwachten van de EU snel het hoofdstuk van de toetredingsonderhandelingen te openen en onderhandelingen over een douane-unie aan te vatten zonder toe te geven aan cynische berekeningen", zei het Turkse staatshoofd tijdens een ontmoeting met de Nederlandse premr Mark Rutte. De uitlatingen van Erdogan komen op een moment dat Ankara wegens de invasie in Oekraïne internationaal weer op het voorplan is kunnen komen ingevolge de inspanningen die het doet om te bemiddelen. De in 2005 gestarte onderhandlingen over een Turkse toetreding tot de EU zijn de laatste jaren vastgelopen tengevolge van soms hevige spanningen op meerdere fronten. Eind 2020 zei de Europese Commisie dat de kansen op een toetreding op een "dood punt" waren gekomen.