Cyprus moet intern onderhandelingen opstarten om te komen tot een oplossing van twee "afzonderlijke staten". Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag gezegd. Hij verwerpt een hereniging van het eiland als een federale staat.

"Er zijn twee volkeren en twee afzonderlijke staten op Cyprus. Er zijn gesprekken nodig voor een oplossing op basis van twee afzonderlijke staten", zei Erdogan tijdens een toespraak in het noordelijke deel van Cyprus, bezet door Ankara.

Cyprus is sinds 1974 opgedeeld, na een Griekse staatsgreep en een Turkse militaire interventie. Zo ontstond in het noorden de enkel door Turkije erkende Republiek Noord-Cyprus.

Tussen Ankara aan de ene kant en Athene en Nicosia aan de andere waren er al forse spanningen omwille van aardgasvelden, vooral sinds Turkije het boorschip Yavuz naar Cyprus stuurde.

