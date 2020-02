De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft donderdag een bijzondere veiligheidsraad bijeengeroepen om de situatie in het noordwesten van Syrië te bespreken. Dat meldden verschillende media.

Volgens de zenders NTV en CNN-Türk zat Erdogan donderdagavond in Ankara een vergadering voor met hooggeplaatsten.

Eerder had het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten nog gemeld dat 34 Turkse soldaten omgekomen zijn in de regio Idlib. Dat nieuws werd nog niet officieel bevestigd door Turkije.

