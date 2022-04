De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman hebben donderdag een gesprek gehad over de mogelijkheden om de betrekkingen tussen beide landen 'op alle gebieden te ontwikkelen'.

Dat deelde het Saoedische staatspersbureau SPA mee.

Het voornemen om de banden tussen beide landen verder aan te halen kwam volgens het persbureau naar voren bij een ontmoeting tussen Erdogan en MBS in de Saoedische stad Djedda.

Het was het eerste bezoek van Erdogan aan het land sinds de journalist Jamal Khashoggi in oktober 2018 werd vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Als gevolg van die zaak werden de relaties tussen Ankara en Riyad op een laag pitje gezet.

Het herstel van de betrekkingen vindt plaats op een moment dat Turkije met een ernstige economische crisis geconfronteerd wordt. De Turkse lira is vorig jaar 44 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar, waardoor de inflatie in maart is opgelopen tot 61,1 procent op één jaar tijd. Die moeilijke situatie heeft Erdogan ertoe aangezet om werk te maken van betere relaties met rijke olielanden als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Dat deelde het Saoedische staatspersbureau SPA mee.Het voornemen om de banden tussen beide landen verder aan te halen kwam volgens het persbureau naar voren bij een ontmoeting tussen Erdogan en MBS in de Saoedische stad Djedda. Het was het eerste bezoek van Erdogan aan het land sinds de journalist Jamal Khashoggi in oktober 2018 werd vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Als gevolg van die zaak werden de relaties tussen Ankara en Riyad op een laag pitje gezet. Het herstel van de betrekkingen vindt plaats op een moment dat Turkije met een ernstige economische crisis geconfronteerd wordt. De Turkse lira is vorig jaar 44 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar, waardoor de inflatie in maart is opgelopen tot 61,1 procent op één jaar tijd. Die moeilijke situatie heeft Erdogan ertoe aangezet om werk te maken van betere relaties met rijke olielanden als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.