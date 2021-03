De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Naci Agbal ontslagen als gouverneur van de centrale bank. Dat blijkt zaterdagmorgen uit een mededeling van het nationale nieuwsagentschap Anadolu. Nauwelijks enkele maanden geleden was ook al de voorganger van Agbal de laan uitgestuurd.

Agbal had enkele dagen geleden beslist om het belangrijkste rentetarief van de Turkse centrale bank met twee procentpunt op te trekken naar 19 procent. Met die maatregel hoopt hij de hoge inflatie in Turkije onder controle krijgen.

President Erdogan is evenwel een voorstander van lage rentetarieven. Agbal was nog maar sinds begin november gouverneur van de centrale bank. Hij volgde toen Murat Uysal op, die ook al door Erdogan was ontslagen. Uysal moest opstappen wegens de koersval van de lira en de daaruit voortvloeiende hoge inflatie.

Volgens Anadolu wordt Sahap Kavcioglu, een gewezen lid van Erdogans AKP, de nieuwe topman van de centrale bank.

Turkije trekt zich terug uit Istanboel-conventie rond vrouwenrechten

Zaterdag werd ook bekend dat Erdogan zijn land heeft etrokken uit de conventie van Istanboel, een verdrag uit 2011 dat geweld tegen vrouwen moet tegengaan. De beslissing werd zaterdag gepubliceerd in de Turkse versie van het staatsblad.

De conventie van Istanboel kwam tien jaar geleden tot stand op initiatief van de Raad van Europa. De overeenkomst heeft als doel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in het algemeen aan te pakken en te voorkomen.

In 2011 had Erdogan, toen nog als premier, in Istanboel nog zijn handtekening gezet onder de tekst. De conventie werd ook geratificeerd door Turkije, maar volgens lokale vrouwenrechtenorganisaties werd de overeenkomst nooit toegepast.

De voorbije maanden had Turkije al herhaaldelijk een mogelijke terugtrekking uit de conventie aangekondigd. Vooral uit conservatieve hoek was er veel kritiek op de tekst. Zo zou de conventie afbreuk doen aan de Turkse normen en waarden over familie, waardoor geweld net in de hand zou worden gewerkt. Ook vinden critici dat het principe van gendergelijkheid in het verdrag homoseksualiteit promoot.

Volgens Fidan Ataselim van de vrouwenrechtenorganisatie 'We Will Stop Femicide' brengt de regering het leven van miljoenen vrouwen in gevaar door zich terug te trekken uit de overeenkomst. Ze roept de Turkse leiders op om de beslissing terug te draaien. Volgens de organisatie zijn alleen al vorig jaar minstens 300 vrouwen in Turkije door mannen vermoord.

