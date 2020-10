De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft woensdag ontkend dat er in de separatistische regio Nagorno-Karabach Syrische strijders worden ingezet die ondersteund worden door Ankara. De verklaring gaat in tegen de bevindingen van verschillende landen en organisaties, die stellen dat er aan de zijde van Azerbeidzjan wel degelijk Syrische strijders meevechten tegen Armeense separatisten.

'Sommige mensen zeggen ons dat we Syrische strijders daarheen hebben gestuurd. Maar dat is niet de agenda die wij hanteren', zo verklaarde Erdogan tijdens een toespraak in de Turkse hoofdstad Ankara. 'Ze hebben al genoeg te doen in eigen land. Ze zullen niet gaan.'

De voorbije weken hadden nochtans verschillende landen en ngo's melding gemaakt van de aanwezig van pro-Turkse Syrische strijders in het gebied. Onder meer de Franse president Emmanuel Macron en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin hadden hun bezorgdheid daarover geuit. Volgens de Franse inlichtingendienst worden er ook jihadisten ingezet, zo maakte Macron duidelijk.

Turkije heeft sinds 2016 verschillende militaire operaties uitgevoerd in het noorden van Syrië. Ankara heeft ook verschillende Syrische milities opgeleid en bewapend. Begin dit jaar had Erdogan wel al bevestigd dat er Syrische strijders naar Libië waren gestuurd, om de regering in Tripoli te steunen.

De gevechten tussen Azerbeidzjanen en Armeniërs over het omstreden gebied Nagorno-Karabach kennen sinds eind september een heropflakkering. Officieel heeft het geweld sindsdien al aan 600 mensen het leven gekomen, maar het werkelijke dodental ligt vermoedelijk nog heel wat hoger.

