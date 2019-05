De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft verheugd gereageerd op de beslissing om de stembusgang in Istanbul, gewonnen door de oppositie, te annuleren.

Volgens Erdogan was dat 'de beste beslissing'. Voor Erdogan vormde het verlies in Istanbul gezichtsverlies - hij was zelf ooit burgemeester van de metropool. 'We zijn van mening dat deze beslissing de beste was om onze vastberadenheid te versterken om onze problemen democratisch op te lossen en de volkswil te laten beslissen', aldus Erdogan tijdens een toespraak voor parlementsleden van zijn partij. Hij had het ook over 'een belangrijke stap om onze democratie te versterken'. De Turkse lira staat dinsdag op het laagste peil sinds oktober.

De Turkse kiescommissie (YSK) heeft maandag nieuwe lokale verkiezingen bevolen voor Istanbul. De nieuwe stembusgang is gepland voor 23 juni. Het was de partij van president Recep Tayyip Erdogan die om de nieuwe verkiezingen gevraagd had. Volgens de AKP gebeurden er onregelmatigheden tijdens de stemming van 31 maart.

Ekrem Imamoglu van de grootste oppositiepartij CHP werd verkozen als burgemeester. Hij versloeg AKP-kandidaat Binali Yildirim, met zo'n 15.000 stemmen. Op 16 april diende de AKP een verzoek tot annulering en een herhaling van de gemeenteraadsverkiezingen van Istanbul in. Een dag later riep de YSK Imamoglu voorlopig uit tot winnaar, in afwachting van zijn beslissing over een eventuele nieuwe stembusgang.

Staatsgreep

Niet iedereen is even verheugd als Erdogan: de oppositie heeft het over 'een staatsgreep tegen de stembussen'. Meral Aksener, hoofd van de nationaal-conservatieve Iyi-partij, sprak dinsdag haar steun uit voor Imamoglu. Ze zei dat het volk beroofd werd van zijn wil. 'Ik schaam me', aldus Aksener.

Ook de pro-Koerdische HDP bekritiseerde de beslissing. TUSIAD, een grote ondernemersorganisatie, uitte ook kritiek op de annulering. Ze noemden de beslissing 'zorgwekkend' op een moment dat het essentieel is 'te focussen op uitgebreide economische en democratische hervormingen'.

Erdogan had het dinsdag over 'heel vreemde verklaringen'. 'U maakt een fout. Iedereen moet zijn plaats kennen.'

De president kwam dinsdag ook terug op de oppositiekritiek. 'De elementen die we hebben bezorgd zijn heel stevig en kunnen niet weerlegd worden', aldus Erdogan.

. Vanuit Berlijn klonk het dan weer dat deze beslissing 'niet transparant en onbegrijpelijk' is.