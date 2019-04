In Turkije zitten 30.559 mensen in de gevangenis voor hun vermoedelijke banden met vermeende brein achter de mislukte staatsgreep van 2016. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandag gemeld.

Volgens Turkije zitten de prediker Fethullaj Gülen en zijn beweging achter de coup van 15 juli 2016, waarbij 250 doden en 2.000 gewonden vielen. De overheid beschouwt de groep als een terreurorganistatie en heeft al duizenden mensen opgepakt voor vermoedelijke banden met Gulen en zijn beweging.

'We zullen blijven werken tot we onze natie volledig hebben bevrijd van dit kwaad', zei Erdogan woensdag in Ankara, verwijzend naar de beweging van Gülen. Ook zijn de autoriteiten nog steeds de staatsinstellingen aan het 'zuiveren' van invloeden van de beweging, zei hij voor het politiehoofdkantoor dat in de nacht van de mislukte coup werd gebombardeerd.

Volgens de president zijn al 20.226 mensen veroordeeld in de nasleep van de staatsgreep. En ook bijna drie jaar na de couppoging worden nog bijna dagelijks mensen opgepakt voor hun banden met Gülen.

Dinsdag alleen al werden arrestatiebevelen uitgevaardigd voor 442 verdachten, van wie er 263 gearresteerd werden, aldus persagentschap Anadolu.

Erdogan verklaarde nog dat 31.000 mensen werden ontslagen bij de politie, 15.000 bij het leger en 4.000 bij justitie, na de poging tot staatsgreep.

Gülen, die in ballingschap leeft in de Verenigde Staten, heeft elke betrokkenheid bij de coup steeds ontkend.