Erdogan kondigt gesprekken met Finland aan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal met de Finse regering in overleg treden over de Finse wens om lid te worden van de NAVO.

Er is al gesproken met de Nederlandse regering, zaterdag zal er een telefonisch onderhoud plaatsvinden met Helsinki en Londen, zei Erdogan vrijdag. Hij doet dat naar eigen zeggen enkel om de telefonische diplomatie in stand te houden. Daarnaast zal hij zaterdag ook spreken met de NAVO-baas, Jens Stoltenberg.

‘Ik heb vandaag gesproken met de Nederlandse premier (Mark Rutte). De verantwoordelijken van het Verenigd Koninkrijk en Finland hebben ook een (voorzien) onderhoud gevraagd morgen. Daarna zullen we ook spreken met de secretaris-generaal van de NAVO, Stoltenberg’, zei Erdogan.

NAVO-lid Turkije vormt een obstakel voor de toetreding van Finland en Zweden. Ankara heeft veiligheidsbezwaren en zegt dat de twee Noordse landen steun bieden aan de Koerdische Arbeidspartij (PKK) en de Syrisch-Koerdische militie YPG. ‘We kunnen niet instemmen om zo’n terreurorganisatie in de NAVO op te nemen’, zei Erdogan opnieuw.

Opnieuw beschuldigde hij Finland, Zweden en ook andere Europese landen ervan niet doortastend genoeg op te treden tegen ’terreurorganisaties’. Turkije beschouwt de YPG als de Syrische tak van de PKK. De Koerdische Arbeidspartij staat in Turkije, Europa en de VS als een terreurorganisatie opgelijst. De YPG is echter een bondgenoot van de VS in Syrië. Turkije wil dat die militie ook als een terreurorganisatie wordt bestempeld.