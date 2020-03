Dat heeft de Turkse president zondag gezegd tijdens een toespraak in Istanboel die op televisie werd uitgezonden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan komt maandag naar Brussel om met functionarissen van de Europese Unie over de migratiekwestie en de migratiecrisis aan de Grieks-Turkse grens te praten. Dat heeft hij zondag gezegd tijdens een toespraak in Istanboel die op televisie werd uitgezonden. Ook het vluchtelingenakkoord uit 2016 en de situatie in Syrië zullen tijdens de gesprekken aan bod komen.

Erdogan zei te hopen dat zijn land meer steun krijgt van de internationale gemeenschap. Intussen is duidelijk dat de Turkse president een ontmoeting zal hebben met Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie, en Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. Dat heeft de woordvoerder van die laatste zondagnamiddag op Twitter bevestigd. Het gesprek is gepland om 18 uur.

De toch al moeizame relatie tussen Turkije en de EU kwam onlangs verder onder druk te staan door het besluit van Ankara om migranten op weg naar Europa vrije doorgang te verlenen. Griekenland houdt hen echter tegen aan de grens, en de oproerpolitie heeft daarbij al hardhandig ingegrepen.

Erdogan heeft Griekenland bovendien opgeroepen om de grenzen open te stellen voor migranten. 'Hé, Griekenland. Ik doe een beroep op jullie. Open de poorten en bevrijd je van deze last', zei de Turkse president zondag tijdens een televisietoespraak in Istanboel. 'Laat ze naar andere Europese landen gaan', voegde hij toe. Tegelijkertijd beschuldigde Erdogan Griekenland van het 'slaan', 'doden' en 'martelen' van migranten die illegaal de oversteek naar Europa hebben gemaakt.

