De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft oppositieleider Kemal Kilicdaroglu aangeklaagd voor zijn kritiek op de mislukte bevrijding van Turkse gijzelaars in Noord-Irak. Erdogan eist van de leider van de grootste oppositiepartij CHP een schadevergoeding van 500.000 lira (zo'n 60.000 euro). Dat heeft het Turkse staatspersagentschap Anadolu donderdag bericht.

Erdogan dient de klacht in na uitspraken van Kilicdaroglu op een fractiezitting van zijn partij dinsdag. Daarin had de oppositieleider de operatie als een mislukking omschreven en Erdogan persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de dood van de gijzelaars. Het Turkse staatshoofd was niet te spreken over deze opmerkingen en omschreef Kilicdaroglu als een 'onbeschofte vent'.

Turkije voerde afgelopen week een militair offensief uit tegen de Koerdische arbeiderspartij PKK in Noord-Irak. Daarbij was het doel ook de bevrijding van dertien gegijzelden. Die actie mislukte toen de dertien levenloos werden teruggevonden. Ankara beschuldigt de PKK ervan de dertien, waaronder soldaten en politieagenten, te hebben geëxecuteerd. Volgens de PKK zijn ze echter omgekomen als gevolg van de Turkse bombardementen.

