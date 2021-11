De Turkse president Recep Tayyip Erdogan blijft erg koppig over het rentebeleid in zijn land, dat de voorbije maanden al leidde tot een recorddaling van de nationale munt, de lira. Erdogan herhaalde vandaag nog eens dat hij nooit een renteverhoging zal verdedigen en zich zal blijven verzetten tegen elk compromis hieromtrent, zo berichten Turkse media.

Vorige dinsdag verloor de Turkse munt op enkele uren tijd 13 procent van zijn waarde tegenover de Amerikaanse dollar. Tegenover begin dit jaar is de Turkse munt al 45 procent minder waard. Ook vandaag gingen er nog eens enkele procenten af.

De daling is het gevolg een reeks renteverlagingen die opgelegd waren door Erdogan. De president verdedigt de onorthodoxe theorie dat hogere rentevoeten leiden tot hogere inflatie. Economen vrezen echter dat er Turkije een zware crisis te wachten staat als de rentevoeten nog verder dalen.

De Turkse rente werd in november verder verlaagd van 16 tot 15 procent, terwijl de inflatie rond de 20 procent schommelt, mogelijk zelfs al iets meer. Dat is het viervoudige van het streefdoel van de Turkse regering.

'Ik heb nooit een renteverhoging verdedigd en zal dat nooit doen', verklaarde de Turkse president maandag tegenover journalisten op een terugvlucht van Turkmenistan. Volgens de zender NTV zei hij ook 'nooit een compromis te zullen sluiten'.

'Spelletjes spelen met de lira zal niet toegelaten worden', klonk het nog. Zaterdag liet Erdogan reeds verstaan een onderzoek te hebben bevolen naar 'koersmanipulatie' van de lira.

Vorige dinsdag verloor de Turkse munt op enkele uren tijd 13 procent van zijn waarde tegenover de Amerikaanse dollar. Tegenover begin dit jaar is de Turkse munt al 45 procent minder waard. Ook vandaag gingen er nog eens enkele procenten af. De daling is het gevolg een reeks renteverlagingen die opgelegd waren door Erdogan. De president verdedigt de onorthodoxe theorie dat hogere rentevoeten leiden tot hogere inflatie. Economen vrezen echter dat er Turkije een zware crisis te wachten staat als de rentevoeten nog verder dalen.De Turkse rente werd in november verder verlaagd van 16 tot 15 procent, terwijl de inflatie rond de 20 procent schommelt, mogelijk zelfs al iets meer. Dat is het viervoudige van het streefdoel van de Turkse regering.'Ik heb nooit een renteverhoging verdedigd en zal dat nooit doen', verklaarde de Turkse president maandag tegenover journalisten op een terugvlucht van Turkmenistan. Volgens de zender NTV zei hij ook 'nooit een compromis te zullen sluiten'.'Spelletjes spelen met de lira zal niet toegelaten worden', klonk het nog. Zaterdag liet Erdogan reeds verstaan een onderzoek te hebben bevolen naar 'koersmanipulatie' van de lira.