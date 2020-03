De Turkse president Recep Tayyip Erdogan hoopt dat hij met de Russische president Vladimir Poetin tot een staakt-het-vuren kan komen, tijdens zijn ontmoeting met Poetin in Rusland op donderdag. Zo moet een einde komen aan het geweld in de Syrische regio Idlib.

'Ik ga donderdag naar Moskou en ga spreken over de ontwikkelingen met Poetin. Ik hoop dat hij noodzakelijke maatregelen zal treffen zoals een staakt-het-vuren en dat we een oplossing zullen vinden voor deze affaire', aldus Erdogan tijdens een toespraak in Ankara.

Het Kremlin noemde maandag nog de samenwerking met Turkije in Syrië van 'groot belang'. 'We behouden ons engagement voor de akkoorden van Sotsji, zijn voor de territoriale integriteit van Syrië, steunen de strijd tegen de terroristen (...) en hechten natuurlijk een groot belang aan de samenwerking met onze Turkse partners', aldus Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov.

Volgens Peskov staan de Turkse en Russische militairen permanent in contact met elkaar. Ook stelt hij dat het Russische leger instaat voor de veiligheid van de vluchten boven de zone van Idlib.

De betrekkingen tussen Ankara en Moskou zijn verslechterd de afgelopen weken vanwege de situatie in Syrië. Zondag kondigde Turkije aan een offensief te hebben gelanceerd tegen het regime van Bashar al-Assad in de regio Idlib. Daarbij zijn twee vliegtuigen neergehaald en 19 Syrische soldaten gedood.

De operatie, "Spring Shield", is gelanceerd na weken van escalaties. Vorige week nog zijn meer dan 30 Turkse soldaten gedood bij luchtaanvallen die Ankara aan het Syrische regime toeschreef. Damascus voert sinds december een dodelijk offensief, met de steun van de Russische luchtmacht, om de provincie Idlib te heroveren.

Het offensief leidde tot spanningen tussen Ankara en Moskou. Turkije steunt enkele rebellengroepen en Rusland steunt Damascus, maar toch hadden beide landen hun samenwerking rond Syrië de afgelopen jaren opgevoerd.

'De poorten staan open'

Om meer steun van het Westen te krijgen in het Syrische vraagstuk, kondigde Turkije vorige week aan om niet langer migranten tegen te houden die naar Europa willen. Die maatregel verontrust Europese landen, maar Erdogan blijft erbij dat de Turkse grenzen zijn geopend. 'Nadat we de poorten hebben geopend, zijn de telefoontjes vermenigvuldigd. Ze zeggen ons 'sluit de deuren'. Ik heb hen gezegd: 'het is gedaan, het is kalar. De poorten staan nu open. Nu zullen jullie uw deel van de last opnemen'"', aldus Erdogan.

De Europese Raadsvoorzitter Charles Michel trekt dinsdag naar de grens tussen Griekenland en Turkije, samen met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Volgens de Griekse premier is dat een belangrijk teken van steun van de drie Europese instellingen.

