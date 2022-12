Erdogan hint op derde presidentsmandaat in 2023

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zaterdag gehint dat hij zich voor de laatste keer kandidaat zal stellen voor het presidentschap en kondigde aan dat hij daarna het stokje zou overdragen aan ‘de jeugd’.

‘We zullen de eeuw van Turkije starten met de steun die we in 2023 voor de laatste keer aan ons volk vragen’, zei het Turkse staatshoofd in een toespraak in Samsun, in het noorden van het land, waarmee hij suggereerde dat als hij de verkiezingen van 2023 zou winnen, het zijn laatste termijn zou zijn. Hierna zou hij ‘de heilige vlag doorgeven aan de jeugd’, beloofde Erdogan.

In oktober herhaalde Erdogan zijn oude wens om een nieuwe Turkse grondwet op te stellen die ‘democratisch, eenvoudig en visionair’ zou zijn. Maar het ontwerp wordt door sommige waarnemers gezien als een poging om de in de Turkse grondwet vastgelegde limiet van twee presidentiële termijnen te wijzigen.