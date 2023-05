Erdogan heeft tweede ronde nodig, overtuigt bijna drie kwart van de Belgische Turken

Er komt op zondag 28 mei een tweede ronde voor de presidentsverkiezingen in Turkije. Dat bijna drie kwart van de Belgische Turken voor hem stemde, leverde hem geen meerderheid op.

Uittredend president Recep Tayyip Erdogan haalt de meeste stemmen, maar slaagt er niet in een meerderheid te bereiken. Hij zal het binnen twee weken moeten opnemen tegen Kemal Kilicdaroglu, de kandidaat die door verschillende oppositiepartijen naar voren was geschoven.

BREAKING — Turkey’s top election board calls a runoff for the presidential race pic.twitter.com/7DdYrRWOqe — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 15, 2023

Volgens de voorlopige resultaten haalt Erdogan 49,51 procent. Kemal Kilicdaroglu heeft 44,88 procent van de kiezers kunnen overtuigen. De nog niet getelde stemmen kunnen Erdogan niet meer boven de drempel van 50 procent helpen, zegt Ahmet Yener van de Turkse verkiezingsautoriteit.

Belgische Turken

Bijna drie op de vier Turken die in België gestemd hebben voor de presidentsverkiezingen, hebben gekozen voor Erdogan. Dat blijkt uit cijfers die het Turkse nieuwsagentschap Anadolu maandag heeft gepubliceerd.

In de strijd om het presidentschap haalt Erdogan in België 72,31 procent van de stemmen binnen. Zijn voornaamste tegenstander, de oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu, krijgt 24,65 procent van de stemmen in ons land. De ultranationalist Sinan Ogan krijgt nog 2,15 procent.

Ook in andere landen in West-Europa is Erdogan erg populair bij de Turkse gemeenschap. In Nederland (68,4 procent), Duitsland (65,4 procent), Frankrijk (64,2 procent) en Luxemburg (59,2 procent) kan hij eveneens rekenen op een meerderheid. In Turkije zelf is de steun voor Erdogan veel minder uitgesproken.

Volgens de Turkse verkiezingsautoriteit haalt hij een voorlopige score van 49,5 procent, wat niet genoeg zal zijn om de strijd al in de eerste ronde te beslissen. Ongeveer 85.000 Turkse burgers hebben in België een stem uitgebracht, zo blijkt nog uit de cijfers van Anadolu. Alle stemmen in ons land zijn intussen geteld.