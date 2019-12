De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaarde zondag dat ruim 80.000 mensen uit de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië op de vlucht zijn naar Turkije. Hij waarschuwde Europese landen dat dit een 'een nieuwe migratiegolf' zal teweegbrengen tenzij Europa helpt om het geweld te stoppen.

'Meer dan 80.000 broeders en zusters uit Idlib, op de vlucht voor bombardementen, zijn op weg gegaan in richting van onze landsgrenzen', zei Erdogan in tijdens een prijsuitreiking in Istanboel. Turkije zal de last van de vluchtelingen niet alleen dragen, aldus de president, die eraan toevoegde dat 'alle Europese landen, vooral Griekenland, de negatieve impact zullen voelen'. Turkije zegt dat het al 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. 'Onvermijdelijk zullen we taferelen zien zoals die van voor 18 maart'. Op die 18de maart in 2016 sloten Turkije en de Europese Unie ieen overeenkomst om de migratiestroom naar Europa om te buigen door middel van financiële steun van de EU voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije.

Syrische regeringstroepen veroverden zaterdag volgens staatsmedia gebied in Idlib, het laatste bolwerk van de rebellen in het land. Ongeveer 72.000 burgers zijn sinds begin december ontheemd door het geweld, zei het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zaterdag. Turkije zal met Rusland blijven praten om een einde te helpen bewerkstelligen van de aanvallen op Idlib, aldus nog Erdogan, die vond dat ook Europa stappen moet zetten om het geweld in de provincie te stoppen.