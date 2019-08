Erdogan dringt bij VS aan om geplande veiligheidszone in Syrië te versnellen

Als de VS niet snel in actie schieten, gaat Turkije 'in twee of drie weken' een eigen veiligheidszone in Syrië opstellen, 'met onze eigen voorwaarden'. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag verklaard. Turkije 'heeft niet te veel tijd of geduld meer'.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Russische president Vladimir Poetin, Moskou, 27 augustus 2019 © Reuters