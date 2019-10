De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er donderdag mee gedreigd om 'de poorten open te zetten' voor de Syrische migranten in zijn land om naar Europa te reizen.

Hij reageert zo op de kritiek van de Europese Unie op de Turkse militaire invasie in het noordoosten van Syrië.

'Hey Europese Unie! Je kan onze operatie niet bestempelen als een invasie', zei Erdogan in Ankara. 'In dat geval zullen we de poorten openzetten en 3,6 miljoen vluchtelingen sturen', zei Erdogan.

Volgens hem heeft de Turkse 'operatie' enkel tot doel om 'terrorisme uit te roeien'.

Op de tweede dag van het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië heeft het Turkse leger in totaal 109 'terroristen' 'geneutraliseerd', zo zei Erdogan ook nog.

Hij voegde eraan toe dat zijn land het stichten van een 'terroristische staat' aan zijn grens wil vermijden, verwijzend naar de Koerdische militie die grote zones in het gebied controleert. 'We zullen wat er van hen overblijft vernietigen.'

Rusland heeft begrip maar wil gesprekken tussen beide landen

Rusland beschouwt het Turkse militair offensief in Syrië als een gerechtigde maatregel van Ankara om zijn eigen grenzen te beschermen, maar wil ook dat beide landen met elkaar gaan praten. Dit heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdag gezegd.

'Sedert het begin van de crisis in Syrië hebben wij duidelijk gemaakt dat wij de gerechtigde zorgen van Turkije omtrent de veiligheid van zijn grenzen begrijpen', zei Lavrov volgens het persbureau Interfax. Die houding is niet veranderd, beklemtoonde hij. 'Niettemin zullen wij de noodzaak verdedigen van het aanknopen van een dialoog tussen Turkije en Syrië', voegde Lavrov eraan toe. Moskou, dat het regime in Syrië steunt, zal ook proberen contacten te organiseren tussen Damascus en Koerdische organisaties.